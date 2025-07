Assaltante é baleado ao tentar roubar celular de delegado aposentado em São Paulo Criminosos mostram maior interesse em aplicativos de celulares para golpes digitais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/07/2025 - 01h53 (Atualizado em 26/07/2025 - 01h53 ) twitter

Assaltante é baleado ao tentar roubar celular de delegado aposentado no centro de SP

No centro de São Paulo, um assaltante foi baleado ao tentar roubar o celular de um delegado aposentado. O criminoso abordou a vítima na calçada enquanto estava de bicicleta. O delegado reagiu à ameaça disparando na perna do assaltante, que foi socorrido pelo SAMU e permanece sob custódia policial.

Especialistas em segurança apontam que quadrilhas estão cada vez mais interessadas nos aplicativos dos celulares, utilizados para golpes digitais e transferências bancárias. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam uma queda de 13% nos roubos e furtos de celulares no ano passado, embora ainda tenham sido registrados mais de 917 mil casos. Em paralelo, o Brasil registrou quase 2,2 milhões de casos de estelionato em 2024, com um aumento no estelionato digital após a pandemia.

Para proteger dados pessoais, recomenda-se não anotar senhas no aparelho e ativar a biometria facial.

