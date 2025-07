Atacante Gabigol é absolvido da acusação de fraude em exame antidoping Atleta era acusado de dificultar a realização de um exame antidoping em uma abordagem surpresa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h36 ) twitter

Atacante Gabigol é absolvido da acusação de fraude em exame antidoping

O atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro, foi absolvido da acusação de fraude em exame antidoping. Ele estava sob efeito suspensivo desde março de 2024, quando ainda defendia o Flamengo. A acusação envolvia a dificuldade na realização de um exame antidoping durante uma abordagem surpresa no centro de treinamento do clube carioca. A suspensão de dois anos imposta ao atleta foi anulada por unanimidade pelo Tribunal Arbitral do Esporte. A decisão é definitiva e não cabe recurso.

