Um tanque do Exército passou por cima da lateral de um carro em Ponta Grossa, no Paraná. O blindado estava em um comboio, na contramão, e atingiu o veículo estacionado. A lateral do carro ficou destruída. O Exército apura o acidente.



