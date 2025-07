Corpo de Juliana Marins é enterrado em Niterói, no RJ

O corpo de Juliana Marins foi enterrado nesta sexta (4), em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela morreu na Indonésia, após ficar quatro dias à espera de resgate na trilha do vulcão Rinjani. A despedida reuniu parentes e amigos da jovem. A intenção inicial da família era cremar o corpo, mas a decisão foi revista para permitir uma futura exumação, se necessário. O resultado de uma nova perícia feita no Brasil ficará pronto na semana que vem.



