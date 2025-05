Ataques com drones fecham aeroportos de Moscou antes de celebrações históricas Líderes mundiais chegam à Rússia para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ataques ucranianos com drones fazem aeroportos de Moscou fecharem

Os aeroportos de Moscou foram fechados devido a ataques com drones atribuídos à Ucrânia, um dia antes das comemorações pelos 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Este incidente resultou no cancelamento ou atraso de pelo menos 350 voos, afetando cerca de 60 mil passageiros.

O presidente Lula e outros líderes internacionais já estão na capital russa para participar das festividades. O presidente chinês Xi Jinping foi um dos primeiros a pousar após a reabertura dos aeroportos, seguido por Lula. Vladimir Putin se encontrou com os presidentes da Venezuela e Cuba em meio à chegada de outros chefes de Estado.

A segurança foi intensificada para as comemorações, que incluem um desfile militar na Praça Vermelha. A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias durante o evento; no entanto, a Ucrânia considera essa proposta insuficiente e busca uma trégua mais longa. Antes do início do cessar-fogo, um ataque russo em Kiev resultou na morte de uma mãe e seu filho.

Assista em vídeo - Ataques ucranianos com drones fazem aeroportos de Moscou fecharem

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!