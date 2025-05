Atlético Mineiro apresenta Dudu após passagem conturbada pelo Cruzeiro Atacante assina contrato até 2027; estreia prevista para junho JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h18 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h18 ) twitter

Após passagem conturbada pelo Cruzeiro, atacante Dudu é apresentado pelo Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro apresentou nesta terça-feira o atacante Dudu como novo reforço. Após uma breve e conturbada passagem pelo Cruzeiro, onde permaneceu por cinco meses e enfrentou críticas da torcida, Dudu assinou contrato com o Atlético até 2027. Na apresentação, ele recebeu a camisa das mãos de Victor, ex-goleiro e atual diretor de futebol do clube.

A estreia do jogador está prevista para ocorrer em Belo Horizonte contra o Internacional no dia 12 de junho, após a reabertura da janela de transferências. “Tenho certeza que alguns torcedores que ainda estão em dúvida, quando eu jogar, quando eu demonstrar o meu futebol, eles vão estar me apoiando”, afirmou Dudu.

Além do jogador, sua filha Esther também demonstrou apoio ao novo clube ao vestir a camisa do Atlético Mineiro durante a apresentação.

