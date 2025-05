Associações suspeitas de desviar dinheiro do INSS não tinham estrutura para atender aos filiados

Os descontos irregulares do INSS também atingiram senadores e servidores aposentados do próprio INSS. A associação dos servidores diz que pelo menos dez aposentados do órgão também foram vítimas da fraude. A associação pretende entrar com uma ação coletiva contra o INSS, por ter autorizado os descontos. A investigação da PF mostra que uma auditoria da CGU feita no ano passado com oito das entidades investigadas revela que elas tinham "associados" em todos os estados e no DF e em praticamente 90% dos municípios do país.



