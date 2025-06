Autoridades brasileiras retornam ao Brasil após visita a Israel Grupo enfrentou viagem de retorno demorada devido a conflito regional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h50 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h50 ) twitter

Autoridades brasileiras que estavam em Israel chegam nesta quarta (18) ao Brasil

12 autoridades brasileiras que estavam em Israel para conhecer sistemas de segurança pública retornaram ao Brasil. Devido aos bombardeios na região, a viagem de volta foi prolongada, totalizando mais de 55 horas. Com o espaço aéreo israelense fechado por causa do conflito com o Irã, o grupo deixou Tel Aviv de ônibus em direção à Jordânia. Posteriormente, dividiram-se entre voos fretados e comerciais para Arábia Saudita e Catar antes de chegar ao Brasil.

O prefeito de Belo Horizonte relatou momentos de tensão vividos durante sua estadia em Israel. Em João Pessoa, o prefeito também compartilhou suas emoções ao descrever a saída do país. Além deste grupo, outras 27 autoridades brasileiras deixaram Tel Aviv recentemente e estão retornando ao Brasil após seguir por terra até a Jordânia.

Assista ao vídeo - Autoridades brasileiras que estavam em Israel chegam nesta quarta (18) ao Brasil

