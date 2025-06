Líderes do G7 manifestam apoio a Israel e condenam ameaça do Irã

Os líderes do G7 - grupo das maiores economias do mundo - expressaram apoio a Israel e condenaram a ameaça do Irã durante a cúpula no Canadá. O presidente Lula participou do encontro e teve reuniões bilaterais com o presidente ucraniano e outras autoridades. Hoje (17), o presidente francês voltou a falar sobre o assunto. Emmanuel Macron disse que os parceiros europeus estão prontos para participar de negociações sérias sobre a questão nuclear iraniana, mas que forçar uma mudança de regime seria um erro.



