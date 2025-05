Autoridades garantem segurança no consumo de frango e ovos no Brasil Gripe aviária não afeta segurança alimentar, diz Associação Brasileira de Proteína Animal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h32 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gripe aviária não é transmitida pela ingestão de frango e ovos, afirmam autoridades

Autoridades sanitárias asseguram que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango e ovos, apesar de um caso confirmado no Rio Grande do Sul. O risco de infecção em humanos é baixo e limitado a contato direto com aves infectadas.

A Associação Brasileira de Proteína Animal informa que o brasileiro consome em média 45 quilos de frango por ano. O frango é uma opção econômica e frequente na dieta de quem pratica atividades físicas. A segurança alimentar é garantida, pois a transmissão ocorre apenas em situações de contato direto com aves doentes.

Desde 2022, quase 4 mil investigações foram realizadas no Brasil para monitorar a síndrome respiratória em aves. O comércio internacional é temporariamente suspenso para evitar impactos econômicos, mas isso não afeta a segurança do consumo de frango e ovos, que permanece assegurada para a população.

Assista em vídeo - Gripe aviária não é transmitida pela ingestão de frango e ovos, afirmam autoridades

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!