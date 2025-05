Banco Central eleva taxa de juros no Brasil para 14,75% ao ano FED mantém taxa de juros nos Estados Unidos durante a Super Quarta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h11 ) twitter

Banco Central anuncia aumento na taxa básica de juros pela sexta vez consecutiva

O Banco Central do Brasil anunciou um aumento na taxa básica de juros, elevando-a de 14,25% para 14,75% ao ano. Este é o sexto aumento consecutivo. Nos Estados Unidos, o FED decidiu manter a taxa de juros inalterada. As decisões ocorreram durante a chamada Super Quarta, um dia aguardado pelo mercado financeiro.

O Comitê de Política Monetária justificou o aumento da taxa Selic citando a economia aquecida e a expectativa de inflação elevada no Brasil. A taxa de juros não atingia um nível tão alto desde 2006. Analistas do mercado financeiro avaliam que a taxa pode chegar a 15% antes do final do ano, com uma possível queda gradual prevista para ocorrer posteriormente.

O ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, acredita que ainda pode haver mais um aumento nos juros. Já o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, destaca que as decisões econômicas dos Estados Unidos, como possíveis tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, podem influenciar a política monetária brasileira devido à incerteza global.

