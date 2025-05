Governo dos EUA revela que negociações com a China sobre tarifaço começarão no próximo sábado (10)

O governo americano revelou que as negociações com a China sobre as tarifas de importação vão começar no próximo sábado (10). A informação é do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que participou de audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Segundo Scott Bessent, uma reunião com o chefe de economia chinesa está marcada para este sábado, em Genebra, na Suíça. O foco será a guerra comercial entre Washington e Pequim.



