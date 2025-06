Banco Central prevê Selic em 15% ao ano por mais tempo Copom justifica aumento devido à resistência econômica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 00h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h00 ) twitter

Selic deve permanecer alta nos próximos meses, projeta comitê do Banco Central

O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata de sua última reunião, indicando que a Selic deve permanecer em 15% ao ano nos próximos meses. A decisão de elevar a taxa pela sétima vez foi motivada pela resistência econômica, dificultando a aproximação da meta de inflação.

O documento aponta que a pressão no mercado de trabalho e a necessidade de desestimular o consumo justificam a política monetária atual. O Banco Central também expressou preocupação com as contas públicas, destacando que o debate sobre orçamento e eficiência nos gastos pode influenciar a percepção da dívida pública e afetar os juros.

A expectativa é que a manutenção da Selic em 15% se prolongue, com possíveis cortes nos juros previstos apenas para o início do próximo ano. A principal solução para equilibrar as contas seria aumentar a eficiência no setor público e reduzir custos.

