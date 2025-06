Trump chega à Holanda para discutir com países europeus e Canadá aumento de gastos militares

O presidente americano Donald Trump já está na Holanda para discutir com países europeus e com o Canadá o aumento de gastos militares. Os integrantes da aliança militar do ocidente concordaram em destinar 5% do Produto Interno Bruto de cada país para despesas com segurança em uma década. A decisão é uma exigência de Donald Trump. Do total de gastos militares da aliança, 62% saíram dos cofres dos Estados Unidos. E Trump ameaçou reduzir essa ajuda. No mesmo dia, no Reino Unido, o governo divulgou uma nova estratégia de segurança, alertando que, pela primeira vez em anos, o país precisa se preparar para uma possível guerra. O plano inclui treinamentos para a população para que os moradores saibam o que fazer em caso de ataque.



