Bilhete leva à prisão de quadrilha de desmanche em São Paulo

Bilhete deixado em carro leva polícia de SP a quadrilha especializada na receptação de veículos

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de veículos utilitários roubados foram presos em São Paulo. A polícia localizou o grupo após encontrar um bilhete com nomes e telefones em um carro recuperado.

A operação revelou um desmanche na zona leste da capital paulista. Peças sem valor comercial eram queimadas no local. Dois depósitos também foram descobertos na região. A investigação começou no ano passado quando um veículo roubado foi encontrado com o bilhete.

Interceptações telefônicas identificaram 18 suspeitos; cinco foram presos, incluindo o chefe do grupo. As autoridades seguem buscando outros envolvidos no esquema criminoso.

Assista em vídeo - Bilhete deixado em carro leva polícia de SP a quadrilha especializada na receptação de veículos

