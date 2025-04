Dois assaltantes que agiam com violência na zona sul de São Paulo são presos

Dois assaltantes foram presos e um adolescente apreendido após uma série de roubos violentos, focando principalmente em celulares e alianças, na zona sul de São Paulo. Em um dos ataques, uma vítima foi baleada no pescoço durante uma tentativa de reação. As investigações identificaram cinco suspeitos, dois deles irmãos. A arma usada nos crimes foi descoberta enterrada em um matagal. As câmeras de segurança foram essenciais para a identificação da quadrilha. Enquanto dois outros suspeitos permanecem foragidos, as autoridades seguem buscando os receptadores dos itens roubados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!