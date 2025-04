Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 700 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 700 municípios. A expectativa é de que caia uma grande quantidade de água em um curto espaço de tempo, o que aumenta o risco de transtornos. Em Belo Horizonte (MG), a chuva vem com força, com máxima de 26ºC. Já na capital paulista e em Palmas (TO), há previsão de pancadas de chuva com raios, com máximas de 25ºC e de 29ºC.



