Bolsa de Valores fecha em alta e atinge novo recorde Dólar apresenta elevação após dois dias de queda 04/07/2025 - 22h32

Bolsa de Valores tem alta de 0,24% e bate novo recorde nesta sexta (4)

A Bolsa de Valores registrou um novo recorde ao encerrar a sexta-feira com aumento de 0,24%, superando os 141 mil pontos no índice Ibovespa. Após um período de dois dias de queda, o dólar apresentou uma alta de 0,36%, sendo cotado a R$ 5,42 no fechamento do dia.

