Fórum de Lisboa: autoridades brasileiras defendem legislação clara para evitar abusos das big techs

Autoridades brasileiras criticaram as plataformas digitais e defenderam a urgência de uma legislação clara para evitar abusos das big techs, durante o encerramento do Fórum de Lisboa, em Portugal. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que as redes sociais se transformaram em ambientes de disseminação de ódio, racismo, misoginia e ataques à democracia, sob o pretexto da liberdade de expressão. Autor de um projeto de lei para regulamentar a Inteligência Artificial no Brasil, em tramitação no Congresso, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação de uma legislação específica para combater abusos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!