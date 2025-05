Bombeiros controlam incêndios florestais perto de Jerusalém Polícia prende suspeitos enquanto investiga origem dos incêndios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h26 ) twitter

Bombeiros controlam incêndios florestais perto de Jerusalém após mais de 30 horas

Após mais de um dia combatendo as chamas, bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais próximos a Jerusalém. As estradas interditadas foram reabertas. Mais de 100 equipes continuam no local para prevenir novos focos, com apoio aéreo. Ao todo, 23 pessoas receberam atendimento médico por queimaduras e problemas respiratórios devido à inalação de fumaça; entre elas, estão 17 bombeiros feridos. A polícia investiga as causas dos incêndios e já prendeu 18 suspeitos.

