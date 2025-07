Botafogo demite técnico Renato Paiva após eliminação no Mundial de Clubes Decisão surpreende após liderança na fase de grupos do torneio internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h47 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h47 ) twitter

Botafogo surpreende ao anunciar demissão do técnico Renato Paiva durante a madrugada

Na madrugada desta segunda-feira, o Botafogo anunciou a demissão do técnico Renato Paiva. A decisão foi inesperada, especialmente após o time terminar em primeiro lugar na fase de grupos do Mundial de Clubes, superando até o Paris Saint-Germain. Renato Paiva estava no cargo desde fevereiro deste ano.

Desde que John Textor adquiriu o futebol do clube em 2022, o Botafogo passou por uma alta rotatividade de treinadores, incluindo Luís Castro, Bruno Lage, Tiago Nunes e Artur Jorge, além de quatro técnicos interinos. Com a eliminação no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Botafogo tem agora 15 dias para definir um novo treinador antes de enfrentar o Vitória no Brasileirão. A equipe está atualmente na oitava posição na competição nacional com 18 pontos.

