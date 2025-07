Altas temperaturas na Europa provocam alertas para incêndio e riscos à saúde da população

A Europa começou a semana com temperaturas lá em cima, que provocaram alertas para incêndios e outros riscos à saúde da população. Os cientistas afirmam que o aumento do calor, com quebras de recorde, ano após ano, é consequência direta das mudanças climáticas. Nas últimas 24 horas, os termômetros em Portugal chegaram a 46,6ºC, a mais alta temperatura já registrada no país no mês de junho. Em Andaluzia, na Espanha, também teve recorde para o mês, com 46ºC. Na Itália, mais de 20 cidades estão em alerta vermelho.



