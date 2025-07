Geadas: avanço de massas de ar polar favorece ocorrência do fenômeno no hemisfério sul; entenda

No inverno no hemisfério sul, as massas de ar polar avançam com mais frequência e trazem ar frio e seco, que favorecem as geadas. O fenômeno ocorre quando as temperaturas estão baixas, geralmente abaixo de 4ºC; o orvalho congela e vira cristais de gelo. Entenda os detalhes.



