BP anuncia maior descoberta de petróleo em décadas no Brasil

Petroleira britânica afirma que fez a maior descoberta de petróleo em 25 anos no litoral brasileiro

A empresa britânica BP revelou que encontrou sua maior reserva de petróleo em 25 anos no litoral do Brasil, especificamente na área do pré-sal na Bacia de Santos. Localizada a 404 km da costa do Rio de Janeiro e a uma profundidade de 2370 metros, a descoberta se destaca pela sua magnitude.

Conforme o acordo de partilha do pré-sal, a BP deve repassar 5,9% dos lucros da produção ao governo brasileiro. O desenvolvimento da infraestrutura necessária para a extração do petróleo deve demorar entre seis a oito anos, período em que investimentos e geração de empregos serão intensificados. Após essa fase, a arrecadação de royalties e outros benefícios financeiros para o governo terá início.

