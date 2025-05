Brasil avança cinco posições no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU País supera cenário pré-pandemia com melhorias em saúde e renda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h43 ) twitter

Brasil sobe cinco colocações no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano da ONU

O Brasil subiu para a 84ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, avançando cinco colocações entre 193 países. Este progresso foi impulsionado por melhorias nos indicadores de renda e saúde, superando o patamar pré-pandemia.

A recuperação econômica e a ampliação da vacinação contra a COVID-19 contribuíram para o aumento da expectativa de vida e da renda per capita no país. No entanto, desafios persistem na área da educação, com indicadores estagnados devido aos impactos prolongados da pandemia e ao fechamento de escolas.

No cenário global, Islândia, Noruega, Suíça e Dinamarca lideram o ranking de desenvolvimento humano. Na América do Sul, o Brasil ainda se encontra atrás de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia.

