Brasil enfrenta Paraguai com Raphinha de volta ao time titular Partida marca o aniversário do técnico Carlo Ancelotti 09/06/2025 - 22h36

Atacante Raphinha é novidade na seleção brasileira em jogo contra o Paraguai nesta terça (10)

A seleção brasileira realizou o último treino antes da partida contra o Paraguai, que ocorrerá na Neo Química Arena em São Paulo. Uma vitória combinada com outros resultados pode assegurar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo. O confronto coincide com o aniversário do técnico Carlo Ancelotti, que fará 66 anos, e que anunciou mudanças na escalação, incluindo a entrada de Raphinha.

Durante o treinamento, Raphinha foi confirmado como titular no lugar de Estêvão, indicando alterações estratégicas no time. Ancelotti, que comandará o time no Brasil pela primeira vez, destacou a importância da preparação contínua da equipe para alcançar o sexto título mundial. A expectativa de um grande público no estádio reforça o desejo de uma vitória como o melhor presente de aniversário para o técnico.

Um incidente curioso ocorreu durante a movimentação dos jogadores, quando um fã foi arremessado para dentro da área reservada aos jogadores em meio a um empurra-empurra. Ele acabou recebendo autógrafos exclusivos e viveu uma experiência única junto aos ídolos. Carlo Ancelotti comentou sobre a pressão e a responsabilidade de dirigir o time, ressaltando que sua meta é manter a seleção competitiva rumo à meta final do Hexa. Ele também expressou o desejo de se comunicar fluentemente em português em breve.

