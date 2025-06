Soldados da Guarda Nacional dos EUA estão em Los Angeles para conter protestos anti-deportação

Cerca de dois mil soldados da guarda nacional dos Estados Unidos estão em Los Angeles para conter os protestos contra as operações do serviço de imigração. Mais de 150 pessoas já foram presas nas manifestações na cidade. A onda de protestos nas ruas de Los Angeles e São Francisco escalou ainda mais a tensão entre Donald Trump e a administração democrata. Trump criticou diretamente o governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles pela demora nas ações de contenção dos manifestantes.



