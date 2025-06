Representantes dos EUA e da China se reúnem no Reino Unido para negociar as tarifas de importação

Representantes dos Estados Unidos e da China se reuniram nesta segunda-feira (9), no Reino Unido, para negociar as tarifas de importação. Os dois países decidiram não revelar detalhes sobre o andamento das negociações, que continuam nos próximos dias. Os Estados Unidos querem que a China normalize a exportação de minerais raros. Esses minerais são importantes na fabricação de motores de carros elétricos, peças de avião e celulares. No início de abril, em meio à guerra comercial, a China passou a limitar a exportação desses elementos.



