Brasil reage à ameaça tarifária de Trump aos países do BRICS Lula critica postura dos EUA; Alckmin destaca diálogo comercial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h50 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo brasileiro reage à ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS

O governo brasileiro reagiu à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar tarifas para países do BRICS. Durante a cúpula do BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a soberania nacional e classificou a ameaça como irresponsável. Ele afirmou que se os Estados Unidos decidirem impor taxas, os países afetados têm o direito de retaliar.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância do diálogo para fortalecer o comércio exterior. Ele afirmou que o Brasil não representa um problema para os Estados Unidos, que têm superávit comercial com o Brasil, apesar do déficit geral na balança comercial americana.

Lula enfatizou que cada país tem autonomia em suas decisões e criticou a postura ameaçadora nas redes sociais. A declaração de Trump gerou reações entre os líderes do bloco BRICS, reafirmando a importância da soberania de cada país.

Assista ao vídeo - Governo brasileiro reage à ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!