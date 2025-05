Brasil reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação pela OMS Animal Certificado foi entregue em cerimônia na França sem presença de altos representantes do governo brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h57 ) twitter

Brasil está livre da febre aftosa sem vacinação, atesta Organização Mundial de Saúde Animal

A Organização Mundial de Saúde Animal declarou que o Brasil está oficialmente livre da febre aftosa sem vacinação durante uma cerimônia realizada na França. No entanto, a ocasião não contou com a presença de representantes de alto escalão do governo brasileiro. O certificado foi entregue ao diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota. A viagem do secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, foi cancelada e o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, também não compareceu.

A principal autoridade brasileira presente foi a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e representante da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Confederação Nacional da Agricultura criticou a falta de apoio do Ministério da Agricultura para o credenciamento no evento. O reconhecimento internacional pode abrir novos mercados que valorizam mais as carnes brasileiras após décadas de combate à doença que afetou o rebanho nacional.

