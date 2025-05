Ministério da Agricultura investiga nove casos suspeitos de gripe aviária pelo Brasil

Nove casos de suspeita de gripe aviária são investigados pelo Ministério da Agricultura em diferentes regiões do país. A preocupação nesse momento é com as aves migratórias. Para evitar o risco de transmissão da doença, o Zoológico de São Paulo isolou preventivamente algumas espécies. Com casos de gripe aviária confirmados em outros estados, a preocupação é evitar qualquer risco de contaminação no Zoológico de São Paulo, o maior do país, onde vivem cerca de 940 aves.



