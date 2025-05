Brasil registra criação de mais de 257 mil empregos formais em abril Setor de serviços lidera geração de vagas no país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h11 ) twitter

O Brasil gerou mais de 257 mil empregos formais em abril, marcando o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2020. O saldo acumulado de vagas formais no ano se aproxima de 1 milhão. O setor de serviços foi o principal responsável pela criação de empregos no período, seguido pelo comércio. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

