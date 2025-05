Morte de animais por suspeita de gripe aviária provoca o fechamento do zoológico de Brasília

A morte de um pato e um pombo provocou o fechamento do zoológico de Brasília ao público. Por causa da suspeita de gripe aviária, o governo do Distrito Federal suspendeu temporariamente as atividades do parque. Amostras dos animais foram recolhidas e enviadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise. Minas Gerais decretou situação de emergência sanitária após a confirmação de que três aves encontradas mortas na região metropolitana de Belo Horizonte, tinham gripe aviária. Com a detecção dos focos, 24 países suspenderam as importações do frango nacional. Nesta quarta-feira (28), o ministro da agricultura e pecuária, Carlos Fávaro disse que a situação está controlada.



