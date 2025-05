Ucrânia e Alemanha anunciam produção conjunta de mísseis de longo alcance

O presidente ucraniano propôs uma reunião com Donald Trump e Vladimir Putin para discutir o fim da guerra. Volodymyr Zelensky contará com a ajuda da Alemanha para produzir mísseis de longo alcance. O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, disse que a parceria vai aumentar ainda mais a pressão sobre Putin. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou que a participação da Alemanha na guerra é preocupante. A Rússia propôs negociações diretas com a Ucrânia na próxima segunda para apresentar as condições para o fim da guerra. Fontes ligadas ao governo russo já adiantaram as exigências do presidente. Putin quer que os líderes ocidentais se comprometam, por escrito, a não expandir a aliança militar para países que fazem fronteira com a Rússia. Isso incluiu a Ucrânia, que tenta entrar no grupo liderado pelos Estados Unidos.



