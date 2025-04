Brasil registra mais de 53 mil roubos e furtos de carros em dois meses São Paulo concentra 36% dos casos de crimes contra veículos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h15 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h15 ) twitter

Brasil registra mais de 50 mil roubos e furtos de carros em apenas dois meses

Nos primeiros dois meses do ano, mais de 53 mil veículos foram roubados ou furtados no Brasil, com São Paulo respondendo por 36% dos casos. Criminosos têm se aproveitado do momento em que motoristas estacionam para realizar os ataques. Em um dos casos, uma mulher foi abordada na zona sul de São Paulo por um homem armado enquanto conversava com alguém com a porta do carro aberta. O assalto durou apenas 10 segundos.

Thaís, uma das vítimas, foi cercada por dois homens ao voltar da pediatra com a filha. O carro, comprado um ano antes e sem seguro, resultou em um prejuízo de 85 mil reais. Outro caso envolveu um casal que foi abordado por assaltantes em uma moto logo após estacionar. Especialistas recomendam que motoristas verifiquem os arredores antes de estacionar e, se possível, peçam para alguém abrir o portão de casa rapidamente para entrar.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que houve uma redução de 0,31% nos roubos de veículos no estado, com uma queda de 7,98% registrada na capital.

Assista em vídeo - Brasil registra mais de 50 mil roubos e furtos de carros em apenas dois meses

