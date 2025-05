Brasil retira milhões do mapa da fome e busca reduzir pobreza até 2026 Iniciativas governamentais visam diminuir pobreza e insegurança alimentar no país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 21h52 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h52 ) twitter

Brasil tira 24 milhões de pessoas do mapa da fome nos últimos dois anos

Nos últimos dois anos, o Brasil conseguiu retirar 24 milhões de pessoas do mapa da fome. A meta do governo federal é reduzir a pobreza e a extrema pobreza aos menores níveis já registrados até o final de 2026. Para isso, o governo investe aproximadamente R$ 14 bilhões mensais no programa Bolsa Família.

Apesar dos esforços, o país enfrentou um retrocesso entre 2019 e 2021, quando retornou ao mapa da fome, conforme relatório da Organização das Nações Unidas. Desde então, o cenário tem apresentado melhorias significativas na segurança alimentar.

A história de Ana Carla exemplifica os desafios enfrentados por muitos brasileiros. Ela transforma receitas em fonte de renda e depende do Bolsa Família para sustentar seus filhos pequenos. Ana sonha em abrir sua própria lanchonete no futuro. Já Rose, ex-beneficiária do programa, conseguiu realizar o sonho da casa própria através do Minha Casa Minha Vida. Este programa habitacional ampliou suas faixas de renda este ano e visa contratar três milhões de unidades até o final do atual governo.

O programa não só busca reduzir o déficit habitacional como também impulsionar a economia do país.

