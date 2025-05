Gripe aviária: Ministério da Agricultura investiga sete casos suspeitos no Brasil

O Ministério da Agricultura investiga sete casos suspeitos de gripe aviária. Três deles, no Rio Grande do Sul. Mais de 80% das propriedades rurais gaúchas que ficam próximas do foco da doença, em Montenegro, estão sendo vistoriadas. Sete barreiras sanitárias para a contenção do foco da doença estão em funcionamento. Todos os veículos que entram ou saem de granjas são desinfectados.



