Lula assina decreto que altera regras do ensino à distância no Brasil

O presidente Lula assinou um decreto que muda as regras do ensino à distância. O objetivo da mudança é proporcionar mais qualidade ao ensino superior no país. A medida proíbe, por exemplo, aulas online para os cursos de direito, medicina, enfermagem, odontologia e psicologia. Os demais cursos da área da saúde e as licenciaturas poderão ser ofertados no modelo semipresencial, com pelo menos 30% das atividades com presença física do aluno. Segundo o Ministério da Educação, estão previstos dois anos de transição para adaptação gradual dos cursos. Os estudantes já matriculados poderão concluir o curso no formato previsto no ato da matrícula.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!