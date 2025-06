Brasil retoma status de país livre da gripe aviária após controle rigoroso Maior exportador mundial de frango busca normalizar comércio internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h48 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h48 ) twitter

Brasil cumpre 'vazio sanitário' e recupera status de país livre da gripe aviária

O Brasil recuperou o status de país livre da gripe aviária após medidas rigorosas de controle. A confirmação foi anunciada pelo Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal. O único foco foi identificado em Monte Negro, Porto Alegre, em maio. Após a desinfecção e um vazio sanitário de 28 dias, não houve novos casos em granjas comerciais.

A doença não representava risco aos consumidores, mas ameaçava o setor avícola. Mais de 70 países suspenderam temporariamente as compras de aves brasileiras. As exportações caíram 9,5%, resultando em uma perda superior a R$420 milhões.

Agora, o governo notifica os países importadores para restaurar operações comerciais internacionais. O Brasil destaca seu sucesso no controle do foco único sem propagação do vírus, visando rápida retomada das exportações.

