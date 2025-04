Brasileirão inicia com recorde de público em 14 anos Primeira rodada do campeonato atrai mais de 26 mil torcedores por jogo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h22 (Atualizado em 03/04/2025 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileirão bate recorde de público e supera marca que durou 14 anos

A abertura do Campeonato Brasileiro registrou um recorde de público, com uma média de mais de 26 mil torcedores presentes nos estádios. Este número representa o melhor começo de campeonato dos últimos 14 anos, superando a média do ano anterior de 25.433 espectadores.

No Rio de Janeiro, São Januário recebeu 19.119 fãs para acompanhar a vitória do Vasco sobre o Santos. O Maracanã teve o maior público da rodada, com mais de 45 mil pessoas assistindo ao empate entre Flamengo e Internacional. Em Salvador, a Arena Fonte Nova ficou lotada com a torcida do Bahia durante o confronto contra o Corinthians.

Espera-se que a segunda rodada mantenha médias altas de público, especialmente com a participação da fiel torcida do Corinthians. No ano anterior, a média de público do Corinthians foi a segunda maior do campeonato, com 43.600 pessoas por jogo. A presença de estrelas internacionais no campeonato tem sido um fator de atração para os torcedores.

Assista em vídeo - Brasileirão bate recorde de público e supera marca que durou 14 anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!