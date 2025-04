Lesionado, Neymar completa um mês sem jogar no Santos

Nesta quarta (2), faz exatamente um mês que Neymar não joga. Hoje, ele treinou na academia do Santos e fez uma corrida leve no gramado, mas deve ser desfalque contra o Bahia. O lateral-direito Wesley e o atacante equatoriano Gonzalo Plata estão fora da estreia do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Os atletas apresentaram desgaste físico, após jogarem pelas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo.



