Polícia prende suspeito de enganar interessados em comprar franquias; prejuízo chega a R$ 1 milhão

No Rio de Janeiro, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem, de 51 anos, suspeito de enganar interessados em comprar franquias do setor de alimentação. Dez vítimas que investiram no negócio foram identificadas e tiveram um prejuízo de R$ 1 milhão. Em um condomínio de luxo, os agentes recolheram documentos, celulares, máquinas de cartão e computadores. Segundo a polícia, Luis Matias de Araújo se apresentava como empresário e lesava as vítimas com a venda de franquias no setor de alimentos. De acordo com as investigações, ele agia desde 2012.



