Bruno Henrique do Flamengo é denunciado por fraude esportiva Jogador é acusado de manipular cartão amarelo para favorecer apostas familiares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h38 ) twitter

O Ministério Público do Distrito Federal apresentou denúncia contra Bruno Henrique, jogador do Flamengo, por envolvimento em fraude esportiva e estelionato. O atleta é suspeito de tomar um cartão amarelo intencionalmente para beneficiar apostadores ligados à sua família. Além dele, seu irmão, cunhada e uma prima também foram denunciados. A defesa do jogador ainda não se manifestou sobre as acusações.

Assista ao vídeo - Jogador Bruno Henrique é denunciado por fraude esportiva e estelionato

