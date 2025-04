Bruno Henrique indiciado por fraude esportiva recebe apoio no Maracanã Atacante do Flamengo é investigado por manipulação esportiva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 01h21 (Atualizado em 18/04/2025 - 01h21 ) twitter

Indiciado pela PF, Bruno Henrique é aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã

O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de fraude esportiva e estelionato. Apesar das acusações, ele foi ovacionado pela torcida ao entrar em campo no Maracanã durante uma partida.

A investigação suspeita que Bruno Henrique apagou mensagens do celular para ocultar evidências. O caso envolve um relatório de empresas de apostas que levantou suspeitas sobre uma partida entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro. A maioria das apostas indicava que ele receberia um cartão amarelo.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva arquivou o caso por falta de provas anteriormente, mas as suspeitas avançaram na esfera criminal após uma operação policial. Mensagens recuperadas do celular do irmão do jogador reforçaram as investigações. O tribunal agora solicita uma cópia do inquérito para reavaliar a situação.

Nem Bruno Henrique nem seu irmão se manifestaram publicamente sobre o caso. A defesa solicitou que o depoimento do atacante fosse feito por escrito. Colegas de equipe expressaram apoio ao jogador durante este período desafiador.

