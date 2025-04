Israel reforça presença militar e mantém bloqueio à entrada de ajuda humanitária em Gaza

Israel reforçou a presença militar na fronteira com a Faixa de Gaza e manteve o bloqueio à entrada de ajuda humanitária, que começou em março. O governo afirma que a medida é uma ferramenta para pressionar o Hamas a libertar os reféns. Quase um terço do território palestino foi transformado em zona de segurança pelo exército de Israel. As Forças Armadas informaram que, nas últimas 48 horas, mais de 110 alvos terroristas foram atingidos pela aeronáutica na Faixa de Gaza.



