Calor predomina no Centro-Oeste, enquanto Sul enfrenta frio

Confira a previsão do tempo desta terça (8)

No início da semana, o calor predomina no Centro-Oeste e no interior do Sudeste, enquanto uma massa de ar polar mantém temperaturas baixas no Sul e próximo à costa sudeste. Há risco de geada na Serra Catarinense, em partes do sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira. Porto Alegre começa a terça-feira com chuva leve, mas o tempo melhora à tarde, com temperaturas chegando a 18 graus. Em São Paulo, o dia será ensolarado com máxima de 23 graus.

No Nordeste, a chuva intensa mantém o alerta para deslizamentos. Amanhã, ventos úmidos do oceano provocam instabilidades no litoral, com risco de temporais entre Maceió e Recife. No Norte, entre o Amazonas e Roraima, a circulação de ventos favorece nuvens carregadas.

Em outras regiões, Belo Horizonte terá 24 graus, Cuiabá 31 graus, e as temperaturas podem chegar a 34 graus em Terezina e Porto Velho. Em Palmas, o calor atinge 32 graus com baixa umidade à tarde. Curitiba terá máxima de 20 graus. Em Campina Grande, o tempo permanece instável até quinta-feira, com pancadas de chuva e temperaturas entre 24 e 25 graus. Em Taguatinga, o tempo seco predomina com máximas entre 25 e 26 graus.

