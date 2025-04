Campanha de vacinação contra a gripe inicia em quatro regiões do Brasil Meta é imunizar 50 milhões de pessoas dos grupos prioritários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h06 ) twitter

A campanha de vacinação contra a gripe começou em quatro regiões do Brasil, com o objetivo de imunizar 50 milhões de pessoas pertencentes a grupos prioritários. Entre eles estão idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e menos de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto. Pessoas com doenças crônicas ou deficiência, profissionais das Forças Armadas e Segurança Pública, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, pessoas em situação de rua e detentos também fazem parte desse grupo.

O Ministério da Saúde adquiriu mais de 73 milhões de doses para a campanha deste ano. Destes, 67,6 milhões serão aplicadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste no primeiro semestre devido à maior circulação do vírus. Na região Norte, a vacinação será iniciada no segundo semestre.

A vacina protege contra três cepas do vírus influenza, incluindo o H1N1. O governo busca atingir uma cobertura vacinal de 90% entre crianças, gestantes e idosos. Saulo, um idoso de 72 anos que toma a vacina anualmente, destaca a importância da imunização para evitar complicações graves causadas pela gripe.

