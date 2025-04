Capitais brasileiras registram recorde de frio do ano Frio persiste no Centro-Sul e chuvas atingem Norte e Nordeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h50 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h50 ) twitter

Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (30)

Nesta terça-feira (29), diversas capitais brasileiras registraram as temperaturas mais baixas do ano. A previsão para quarta-feira (30) indica que o frio continuará no Centro-Sul do país, enquanto intensas chuvas devem ocorrer nas regiões Norte e Nordeste. Em São Paulo, as manhãs serão frias com céu claro e sem previsão de chuva.

No Sul da Bahia, uma frente fria trará precipitações. Porto Alegre deve atingir máximas de 22 graus; Rio de Janeiro e Campo Grande podem chegar a 26 graus; João Pessoa pode alcançar até 30 graus; e Rio Branco, até 29 graus.

Em Santa Vitória do Palmar (RS), espera-se um clima frio e ensolarado com máximas de 21 graus. Em Bela Vista de Goiás (GO), o tempo será abafado com poucas nuvens e sem chuva, atingindo até 29 graus.

