Ibama barra a entrada no Brasil de 77 toneladas de cação devido à alta concentração de arsênio

77 toneladas de carne de tubarão-azul, vindas de Taiwan, foram barradas pelo Ibama no porto do Rio de Janeiro. O pescado conhecido como ‘cação’ estava com alta concentração de arsênio, chegando a 13 vezes mais do que o permitido pela Anvisa. O Brasil é o maior consumidor mundial da carne de ‘tubarão-azul’. Desde 2023, a espécie está na lista dos animais em perigo de extinção, o que levou o Ibama a estabelecer procedimentos de entrada das cargas no país.



