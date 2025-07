Carla Zambelli enfrenta audiência na Itália para decisão sobre extradição Deputada federal foi presa em Roma e aguarda decisão judicial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Audiência na Itália decidirá sobre a extradição da deputada federal Carla Zambelli.

Zambelli está presa em Roma e pode ser transferida imediatamente ao Brasil ou receber medidas cautelares.

Ministério Público Italiano representará interesses brasileiros; Zambelli possui cidadania italiana, o que pode complicar a extradição.

Se extraditada, Zambelli enfrentará pena de dez anos no Brasil por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Deputada Carla Zambelli deve passar por audiência na sexta-feira (1º)

A Justiça italiana realizará uma audiência na sexta-feira (1º) para decidir se Carla Zambelli, deputada federal presa em Roma, será extraditada para o Brasil. A decisão poderá resultar na sua transferência imediata sem a necessidade de um processo formal de extradição ou na aplicação de medidas cautelares enquanto aguarda o processo.

Zambelli está detida em um presídio feminino e a audiência será conduzida pelo Tribunal de Justiça de Roma. O Ministério Público Italiano representará os interesses brasileiros, e o governo brasileiro poderá contratar um advogado para o caso. Com cidadania italiana, Zambelli pode ter sua extradição negada devido a essa condição.

No Brasil, as autoridades aguardam a decisão da audiência. O STF já havia solicitado a extradição em junho após condenação por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça com auxílio do hacker Walter Delgatti. Caso a extradição seja aprovada, ela deverá cumprir uma pena de dez anos no Brasil.

O líder do Partido Liberal na Câmara, Sosten Scavalcanti, solicitou às autoridades italianas que recusem a extradição e concedam asilo político à deputada. A discussão sobre a perda do mandato de Zambelli deve ser retomada na Câmara após o recesso em agosto.

